ميدو: من وجهة نظري فيريرا ليس الأنسب لقيادة الزمالك

تحدّث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مستجدات داخل نادي الزمالك بعد توالي الأزمات المالية.

وقال “ميدو” في تصريحات تلفزيونية: “سحب أرض أكتوبر أدى إلى أزمة مالية كبيرة، حيث تأخر صرف رواتب اللاعبين والجهاز الفني".

وتابع: "مجلس إدارة الزمالك أصدر تعليمات صارمة للاعبين بعدم التحدث عن الأزمة أمام وسائل الإعلام للحفاظ على استقرار الفريق”.

وأضاف: “المجلس بدأ حاليًا في وضع خطط بديلة للتعامل مع الأزمة المالية بعيدًا عن انتظار حل مشكلة أرض أكتوبر”.

واختتم ميدو: “فيريرا من وجهة نظري ليس الأنسب لقيادة الزمالك فنيًا في الوقت الحالي، ولكن طالما أن مجلس الإدارة جدد الثقة فيه، فيجب على الجميع دعمه ومساندة الفريق حتى النهاية”.