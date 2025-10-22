سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-10-2025

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس لنحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( إتش إس بي سي HSBC، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، أبوظبي الأول) ليصل نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الإسكندرية، الكويت الوطني) لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي، القاهرة، الأهلي المتحد، قطر الوطني، فيصل الإسلامي، نكست،المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، البركة،ميد بنك، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB) ليسجل 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف العربي عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو 47.49 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.