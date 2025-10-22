قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
سقوط "عصفور" خط الصعيد الجديد في تبادل إطلاق النار مع الأمن بسوهاج
توقف محطة مياه الطود بالأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل
الإحصاء: 7.4 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
محافظ شمال سيناء: معبر رفح المصري ظل مفتوحاً منذ 7 أكتوبر 2023
الوزراء: إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير
وفد دنماركي رفيع يشيد بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
استطلاع لـ"رويترز": أغلبية الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية
أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 22-10-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الحديد  اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثاني علي التوالي، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو  37.500 جنيه من حديد بشاي.

 ووصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

 وبلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي.

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

