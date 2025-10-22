أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 22-10-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثاني علي التوالي، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025:

سجل سعر الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37.500 جنيه من حديد بشاي.

ووصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

وبلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.