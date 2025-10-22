قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
ضبط أغذية فاسدة وتحرير محاضر للمخالفين في حملة مفاجئة بسفاجا

ابراهيم جادالله

ضبطت الإدارة الصحية بمدينة سفاجا، بالتعاون مع إدارة البيئة والوحدة المحلية، كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المنشآت الغذائية.

وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت متابعة التزام المحال بالمعايير الصحية وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وجاءت الحملة بتكليف من اللواء محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، في إطار خطة موسعة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية قبل موسم الشتاء، والتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة، وضبط أي مخالفات قد تهدد صحة المستهلكين.

وأوضح الدكتور محمد أسامة، مدير الإدارة الصحية بسفاجا، أن الحملة أسفرت عن تحرير ثلاث محاضر جنح غذائية وبيئية، إلى جانب إعدام نحو 110 كيلوجرامات من الأغذية التالفة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن فريق التفتيش الميداني، المكوَّن من محمد جندية وحسن عبد الرحيم، رصد مخالفات في بعض المحال التجارية ومنافذ بيع الأغذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة لضمان التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية.

من جانبه، شدد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على أن المديرية تواصل جهودها اليومية في إحكام الرقابة على الأسواق ومراجعة سلامة الأغذية بجميع مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة الرامية إلى رفع مستوى الأمان الغذائي وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق، وإلزام أصحاب المحال بإعلان الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، بما يعزز من انضباط السوق المحلي ويحافظ على صحة وسلامة المجتمع.

