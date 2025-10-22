قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأطعمة ودورها في تخفيف أعراض الربو التحسسي.. اعرف التفاصيل

الأطعمة ودورها في تخفيف أعراض الربو التحسسي
الأطعمة ودورها في تخفيف أعراض الربو التحسسي
ولاء خنيزي

يُعاني مرضى الربو التحسسي من نوبات ، وضيق في التنفس عند التعرض لمسببات الحساسية، مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة، وبينما يعتمد العلاج الأساسي على الأدوية وتجنب المثيرات، أظهرت الدراسات الحديثة أن التغذية تلعب دورًا مهمًا في تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة.

فاتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات، قد يُقلل من حدة نوبات الربو ويُعزز صحة الجهاز التنفسي، وفقًا لما ذكره موقع "Very Well Health"، فيما يلي قائمة بأهم الأطعمة التي تساعد على تخفيف أعراض حساسية الصدر، إلى جانب بعض الأطعمة التي يجب تجنبها.

الفواكه – مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة

تناول الفواكه بانتظام يُعد خطوة فعالة في تحسين أعراض الربو، إذ تحتوي على فيتامينات ومعادن ومركبات مضادة للأكسدة تقلل الالتهابات وتعزز المناعة، وتشمل الفواكه المفيدة لمرضى الربو التحسسي:

  • التفاح
  • البرتقال
  • الموز
  • التوت
  • البطيخ

الخضراوات – درع طبيعي ضد الالتهابات

يساهم تناول تشكيلة واسعة من الخضراوات في الحد من الالتهابات المرتبطة بالربو، كما يساعد في الحفاظ على وزن صحي، وهو عامل مهم لتقليل حدة الأعراض. ومن أبرز الخضراوات المفيدة:

  • الخضراوات الورقية الداكنة
  • البروكلي
  • الجزر
  • البطاطا الحلوة
  • الفلفل الحلو
  • الفطر

الحبوب الكاملة – طاقة صحية للرئتين

الأنظمة الغذائية التي تتضمن الحبوب الكاملة ترتبط بانخفاض أعراض الربو وتحكم أفضل في النوبات، مقارنة بالأنظمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، ومن أمثلة هذه الحبوب:

  • خبز القمح الكامل والمكرونة والمقرمشات
  • دقيق الشوفان
  • الأرز البني
  • الشعير

البقوليات – مصدر غني بالألياف والبروتين

تتميز البقوليات بقدرتها على تقليل الالتهاب بفضل محتواها العالي من الألياف، وهو ما ينعكس إيجابًا على أعراض الربو، وتشمل هذه الأطعمة العدس والفاصوليا والحمص والبازلاء.

الأطعمة الغنية بالسيلينيوم – دعم للمناعة والرئتين

السيلينيوم من المعادن المهمة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي، وتُحسّن وظائف الرئة، وتشمل الأطعمة الغنية بالسيلينيوم:

  • السمك
  • اللحم
  • الدجاج
  • لحم الديك الرومي
  • البيض
  • الموز

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم – لتوسيع مجاري الهواء

يساعد المغنيسيوم على استرخاء عضلات الجهاز التنفسي وتقليل الالتهابات، مما يسهم في تسهيل التنفس، ومن مصادره الغذائية:

  • بذور اليقطين
  • السبانخ
  • الكاجو
  • سمك السلمون
  • منتجات الألبان قليلة الدسم

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة – حماية خلوية قوية

مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا والالتهابات. وتشمل أهمها:

فيتامين أ وبيتا كاروتين

 البطاطا الحلوة، الجزر، الشمام، الخضراوات الورقية الداكنة.

فيتامين سي

 الحمضيات، الفراولة، الفلفل الحلو، الطماطم، البروكلي.

فيتامين هـ

بذور عباد الشمس، المكسرات، الحبوب المدعمة، العصائر.

الأطعمة الغنية بفيتامين د – لتعزيز وظائف الجهاز التنفسي

يساعد فيتامين د على تقليل نوبات الربو والحاجة إلى الأدوية الكورتيزونية. ومن أبرز مصادره:

  • سمك السلمون
  • السردين
  • الحليب المدعم
  • عصير البرتقال المدعم
  • البيض

الدهون الصحية – توازن مثالي للالتهابات

تحتوي الدهون الصحية، مثل أحماض أوميجا 3، على خصائص تقلل الالتهاب التحسسي، وتشمل هذه الأطعمة:

  • زيت الزيتون
  • الأفوكادو
  • المكسرات
  • الأسماك الدهنية
