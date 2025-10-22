أرمنت تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة وتطلق أول شركة لعصر الزيوت

تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قاد العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت حملة مكبرة لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة، أسفرت عن استرداد 138 فدانًا تم التعدي عليها، ضمن جهود الدولة لحماية ممتلكاتها واستعادة حقها في أراضيها.

وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، شهدت مدينة أرمنت افتتاح أول شركة لعصر الزيوت بالمركز، في خطوة تستهدف تمكين الشباب وتوفير فرص عمل جديدة ودعم الإنتاج المحلي.

كما عقد رئيس المركز اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر بشأن تعزيز التواصل مع الأهالي.

وشهدت قرية الرياينة الانتهاء من تحديد علامات الحيز العمراني الجديد الذي يشمل 9 عزب ونجوع، بهدف تنظيم البناء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وفي إطار رفع كفاءة البنية التحتية، تم تنفيذ أعمال تمهيد الطرق وإزالة الحفر والمطبات بعدة مناطق، منها شارع السوق وحسن مكي ومسجد القارط بأرمنت الحيط، إلى جانب قطع الأشجار التي تعيق حركة المرور أمام مدرسة السادات للتعليم الأساسي بمنطقة المراعزة.

وفي القطاع التمويني، تابعت الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين حملات التفتيش على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات الوزن والمواصفات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر بتكثيف الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما تم متابعة انتظام العمل داخل المواقف العامة بعد تطبيق زيادة تعريفة الركوب، والتأكد من التزام السائقين بعدم استغلال المواطنين.

وتأتي هذه الجهود المتنوعة استمرارًا لخطة مركز ومدينة أرمنت الرامية إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.