قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
وزير المالية: التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى
وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون الطبي ودعم الشعب الشقيق
الأهلي يواجه الاتحاد في أول اختبار محلي للمدرب الدنماركي ييس توروب
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أرمنت تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة وتطلق أول شركة لعصر الزيوت

أرمنت تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة وتطلق أول شركة لعصر الزيوت وتواصل تحسين الخدمات
أرمنت تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة وتطلق أول شركة لعصر الزيوت وتواصل تحسين الخدمات
شمس يونس

تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قاد العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت حملة مكبرة لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة، أسفرت عن استرداد 138 فدانًا تم التعدي عليها، ضمن جهود الدولة لحماية ممتلكاتها واستعادة حقها في أراضيها.

وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، شهدت مدينة أرمنت افتتاح أول شركة لعصر الزيوت بالمركز، في خطوة تستهدف تمكين الشباب وتوفير فرص عمل جديدة ودعم الإنتاج المحلي.

كما عقد رئيس المركز اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر بشأن تعزيز التواصل مع الأهالي.

وشهدت قرية الرياينة الانتهاء من تحديد علامات الحيز العمراني الجديد الذي يشمل 9 عزب ونجوع، بهدف تنظيم البناء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وفي إطار رفع كفاءة البنية التحتية، تم تنفيذ أعمال تمهيد الطرق وإزالة الحفر والمطبات بعدة مناطق، منها شارع السوق وحسن مكي ومسجد القارط بأرمنت الحيط، إلى جانب قطع الأشجار التي تعيق حركة المرور أمام مدرسة السادات للتعليم الأساسي بمنطقة المراعزة.

وفي القطاع التمويني، تابعت الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين حملات التفتيش على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات الوزن والمواصفات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر بتكثيف الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما تم متابعة انتظام العمل داخل المواقف العامة بعد تطبيق زيادة تعريفة الركوب، والتأكد من التزام السائقين بعدم استغلال المواطنين.

وتأتي هذه الجهود المتنوعة استمرارًا لخطة مركز ومدينة أرمنت الرامية إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر ارمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

ترشيحاتنا

أرمنت تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة وتطلق أول شركة لعصر الزيوت وتواصل تحسين الخدمات

أرمنت تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة وتطلق أول شركة لعصر الزيوت

صحة الأقصر تتابع سير العمل بالمنشآت الطبية بالزينية وتختتم قافلة الحبيل بالكشف على 757 حالة

صحة الأقصر تتابع سير العمل بالمنشآت الطبية بالزينية

مجلس شؤون البيئة بجامعة الأقصر يبحث إطلاق مشروعات لخدمة البيئة والمجتمع

مجلس شؤون البيئة بجامعة الأقصر يبحث إطلاق مشروعات لخدمة البيئة والمجتمع

بالصور

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

معطر جو كيا
معطر جو كيا
معطر جو كيا

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

BYD
BYD
BYD

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

فيديو

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد