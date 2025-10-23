برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.. صقل مهاراتك التقنية

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

قد يحالف الحظ العازب بالعثور على شخص مميز في مناسبة، أو أثناء السفر، أو في مطعم. عليك أيضًا توفير مساحة شخصية للحبيب. من الجيد أيضًا مناقشة قصة الحب مع الوالدين.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا

يجب أن يكون كلاكما مستعدًا لتخصيص وقت للعلاقة. كما يجب أن تحرص على عدم فقدان أعصابك حتى في حالة وجود خلافات، تتوقع المرأة العازبة من مولود اليوم دخول شخص ما إلى حياتها، وخاصةً في النصف الثاني من اليوم.

برج الدلو الوظيفي اليوم

سيسافر بعض مندوبي المبيعات لأسباب وظيفية، بينما ينجح رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المروجين. قد تحتاج أيضًا إلى صقل مهاراتك التقنية، فهذا سيساعدك في جلسات العملاء.

‏توقعات برج الدلو صحيا

مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

اليوم هو أيضًا وقت مناسب لتسوية مشكلة مالية مع صديق. سيكون رجال الأعمال محظوظين إذا طلبوا عوائد جيدة، بينما قد يواجه بعض رواد الأعمال مشاكل ضريبي.