حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح
عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم
أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي
قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية
استدراج وخنق.. تفاصيل جديدة في جريمة طفل الإسماعيلية
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.. صقل مهاراتك التقنية

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

قد يحالف الحظ العازب بالعثور على شخص مميز في مناسبة، أو أثناء السفر، أو في مطعم. عليك أيضًا توفير مساحة شخصية للحبيب. من الجيد أيضًا مناقشة قصة الحب مع الوالدين. 

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 يجب أن يكون كلاكما مستعدًا لتخصيص وقت للعلاقة. كما يجب أن تحرص على عدم فقدان أعصابك حتى في حالة وجود خلافات، تتوقع المرأة العازبة من مولود اليوم دخول شخص ما إلى حياتها، وخاصةً في النصف الثاني من اليوم. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

سيسافر بعض مندوبي المبيعات لأسباب وظيفية، بينما ينجح رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المروجين. قد تحتاج أيضًا إلى صقل مهاراتك التقنية، فهذا سيساعدك في جلسات العملاء. 

 ‏توقعات برج الدلو صحيا 

مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 اليوم هو أيضًا وقت مناسب لتسوية مشكلة مالية مع صديق. سيكون رجال الأعمال محظوظين إذا طلبوا عوائد جيدة، بينما قد يواجه بعض رواد الأعمال مشاكل ضريبي.

