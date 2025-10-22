القهوة البرازيلية مهددة بسبب إزالة الغابات على نطاق واسع

تعتزم البرازيل جعل الغابات قضية رئيسية في قمة المناخ COP30 التي تستضيفها في بيليم بمنطقة الأمازون بعد أقل من 3 أسابيع، حيث أنها تعاني حاليًا من إزالة كبيرة للغابات خاصة المرتبطة بالقهوة، حيث تعد البرازيل أكبر منتجًا عالميا للقهوة، وأن غاباتها تدفع ثمنا باهظا لزراعتها.



وذكرت منظمة "مراقبة البن" - في تقرير بعنوان "استيقظ وشم رائحة إزالة الغابات" حول عواقب زراعة البن في البرازيل، وفقًا لـ(راديو فرنسا الدولي) - أن القضية ليست تافهة، فزراعة البن هي سادس أكبر سبب لإزالة الغابات عالميًا.



وأوضحت أن البرازيل تمثل وحدها ما يقرب من 40% من الإنتاج، وتتمتع البلاد بظروف جغرافية مثالية، ومزيج ذكي من الأراضي المرتفعة، ودرجات الحرارة والأمطار المناسبة، والتربة البركانية الغنية في الجنوب الشرقي.



وتابعت أنه خلال الفترة بين عامي 1990 و2023، تضاعفت مساحة زراعة البن أكثر من الضعف، من 0.6 مليون هكتار إلى 1.23 مليون هكتار، وقد ساهم هذا الازدهار بشكل كبير في محو واحدة من أغنى الغابات وأكثرها عرضة للخطر على هذا الكوكب وهي غابة الأطلسي (ماتا أتلانتيكا)، وكانت تغطي في السابق 1.2 مليون كم2 ولم يتبقَّ منها اليوم سوى أقل من 10%.



وبين عامي 2001 و2023 دمر هذا المحصول مساحة من الغابات تعادل مساحة هندوراس، وقالت مديرة منظمة مراقبة البن إيتيل هيجونيت "إنه اختفى أكثر من 11 مليون هكتار من الغابات في البلديات ذات الكثافة العالية من زراعة البن".



وأضافت "لا يمثل تدمير الغابات خسارة بيئية فحسب بل يشكل تهديدا للصناعة نفسها"، موضحة الدور الحاسم للغابات خاصة غابات الأمازون باعتبارها "آلات مطر" والتي تنظم دورات المياه عبر "أنهار جوية" تنقل الرطوبة إلى جنوب شرق البرازيل.



وأوضحت "بالنظر علميا، يمكننا أن نبين بدقة متناهية كيف دمّرت إزالة الغابات من أجل البن الدورة الهيدرولوجية في المنطقة، وقد أدى ذلك إلى موجات جفاف، ثمّ إلى أزمات حصاد، ولقد أصبح البنّ سلعةً مُفترسةً تُدمّر النظام الذي يعتمد عليه".



ويؤدي عدم الاستقرار إلى ارتفاع حاد في التكاليف، ففي الفترة (2023 - 2024) ارتفعت الأسعار بأكثر من 40%، وبالتالي يتعرض القطاع لمخاطر كبيرة على المدى الطويل، حيث سيؤدي عدم الاستقرار إلى ارتفاع هائل في التكاليف، فقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 40%، فهناك توقعات بأن تفقد البرازيل ما يصل إلى ثلثي أراضيها الصالحة لزراعة أرابيكا بحلول عام 2050 في ظل سيناريو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المعتدل.



وأضافت مديرة منظمة مراقبة البن "زيت النخيل أصبح الآن محور العديد من برامج مكافحة إزالة الغابات تمامًا"، مشيرة إلى أن هناك بعض الشهادات للقهوة، وبالتالي تُمنح القهوة التي تحمل علامة سميثسونيان "صديقة للطيور" شهادةً بأنها خالية من إزالة الغابات، ولكن 1% فقط من إجمالي القهوة المُنتجة يُمكنها الحصول على هذه الشهادة.



وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على وضع قانون بشأن إزالة الغابات المستوردة، ويجب أن تُثبت قائمة كاملة من المنتجات بما في ذلك القهوة.