قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: نركز على دعم الألعاب الفردية ونطور مهارات الشباب
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاربعاء، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تبدأ أعمالها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، بجميع مراكز وقرى المحافظة، برعاية معالي الوزير اللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط  محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة. 

تأتي هذه الحملة في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني، وضمن جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان. وتشمل الحملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز بلقاحات معتمدة تضمن وقايتها من الأمراض الخطيرة.

وأوضح الدكتور عصام محمد كومي أن مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد أعدت خطة متكاملة لتنفيذ الحملة بنجاح، تتضمن تشكيل فرق بيطرية متنقلة مجهزة بكافة الأدوات والمستلزمات، لتغطية جميع القرى والعزب والمناطق النائية، بما يضمن وصول التحصينات إلى كل حيوان داخل نطاق المحافظة. كما أكد أن التحصين يتم تحت إشراف طبي دقيق لضمان فعاليته وسلامة الحيوانات.

ودعا “كومي” جميع حائزي ومربي الثروة الحيوانية إلى سرعة التوجه إلى لجان التحصين وتقديم حيواناتهم للفرق البيطرية، والتعاون الكامل مع الأطباء والفنيين لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية القطيع الحيواني.

وشدد على أن الالتزام بالتحصينات الوقائية يمثل حجر الأساس للحفاظ على الصحة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض، مشيرًا إلى أن حماية الحيوان تعني حماية الإنسان والمجتمع بأكمله.
وأكد أن مديرية الطب البيطري مستمرة في جهودها التوعوية والإرشادية لتعزيز الوعي بأهمية التحصين والتأمين على الماشية كإجراء ضروري لتقليل الخسائر الاقتصادية وحماية استثمارات المربين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد بيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يعلن أخبار سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الدكتور مصطفى مدبولي

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي

جانب من اللقاء

نهي أبو بكر: مصر تواصل جهودها في تعزيز الأمن الإقليمي والمشروعات التنموية

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

فيديو

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد