خبير علاقات دولية: مصر تسعى إلى إطلاق مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين

أكد الدكتور أحمد سيد احمد خبير العلاقات الدولية، أن مصر تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية والثالثة للاتفاق غزة .

وقال أحمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" مصر تسعى إلى إطلاق مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين لان كل ما يحدث في المنطقة من أزمات وحروب وهو عرض لمرض يسمى الاحتلال الإسرائيلي ".

وتابع سيد أحمد :" مصر تسعى لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتحقيق الاستقرار في المنطقة ".

واكمل: "مصر سوف تقوم باستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة ".

ولفت سيد أحمد، إلى أن الرئيس السيسي في قمة بروكسل سوف يتحدث عن أهمية إعادة إعمار قطاع غزة .

