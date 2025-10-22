استزراع الجمبري بمياه الآبار يحقق نتائج مبهرة بالمكس في الإسكندرية

نجح فريق محطة المكس للبحوث التطبيقية، التابع للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في تنفيذ تجربة رائدة للاستزراع المكثف للجمبري باستخدام مياه الآبار الجوفية المالحة؛ في إنجاز علمي جديد يُعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الموارد المائية.

جاءت التجربة تحت رعاية الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة علا عبد الوهاب، مدير فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية بالإسكندرية، وإشراف الدكتور محمود المزين، رئيس محطة المكس للبحوث التطبيقية.

وأظهرت نتائج الأبحاث، كما جاء في بيان المعهد، نجاح التجربة في تحقيق معدلات نمو وإنتاجية مرتفعة للجمبري، ما يؤكد إمكانية تطبيق هذا النموذج في المزارع السمكية مستقبلا، والاستفادة القصوى من الموارد المائية غير التقليدية.

ويأتي هذا النجاح ضمن استراتيجية المعهد التي تهدف إلى توظيف البحث العلمي التطبيقي لخدمة التنمية المستدامة ودعم توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.