بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شفيق التلولي: تحول الرأي العام العالمي تجاه فلسطين تطور جوهري يجب البناء عليه

محمود محسن

قال الدكتور شفيق التلولي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ التحول الذي تشهده توجهات  الرأي العام العالمي وبخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية يعد تحولاً جوهرياً ومهماً للغاية، يجب البناء عليه وتعزيزه على الصعيدين الدبلوماسي والشعبي.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ استطلاع وكالة رويترز الأخير الذي أظهر تأييد أغلبية الأمريكيين لاعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين يعكس تغيراً عميقاً في الوعي الجمعي داخل المجتمع الأمريكي، لاسيما بعد الجهود المكثفة التي بذلتها الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية والعربية، وكذلك الجاليات العربية والإسلامية والفلسطينية في الغرب لإظهار الحقيقة وكشف زيف الرواية الإسرائيلية.

وتابع، أنّ الدبلوماسية الفلسطينية والعربية استطاعت خلال الفترة الماضية إعادة صياغة الوعي العالمي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما حاولت حكومة نتنياهو تسويقه بعد أحداث السابع من أكتوبر لم يعد يجد صدى واسعاً في الغرب، بعدما تبلور موقف شعبي وسياسي أوروبي داعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تجلى بوضوح في مؤتمر نيويورك الأخير الذي شهد توسعاً ملحوظاً في الاعترافات الدولية بفلسطين.

شفيق التلولي المجلس الوطني الفلسطيني القضية الفلسطينية الدبلوماسية الرواية الإسرائيلية

