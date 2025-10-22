شفيق التلولي: تحول الرأي العام العالمي تجاه فلسطين تطور جوهري يجب البناء عليه

قال الدكتور شفيق التلولي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ التحول الذي تشهده توجهات الرأي العام العالمي وبخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية يعد تحولاً جوهرياً ومهماً للغاية، يجب البناء عليه وتعزيزه على الصعيدين الدبلوماسي والشعبي.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ استطلاع وكالة رويترز الأخير الذي أظهر تأييد أغلبية الأمريكيين لاعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين يعكس تغيراً عميقاً في الوعي الجمعي داخل المجتمع الأمريكي، لاسيما بعد الجهود المكثفة التي بذلتها الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية والعربية، وكذلك الجاليات العربية والإسلامية والفلسطينية في الغرب لإظهار الحقيقة وكشف زيف الرواية الإسرائيلية.

وتابع، أنّ الدبلوماسية الفلسطينية والعربية استطاعت خلال الفترة الماضية إعادة صياغة الوعي العالمي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما حاولت حكومة نتنياهو تسويقه بعد أحداث السابع من أكتوبر لم يعد يجد صدى واسعاً في الغرب، بعدما تبلور موقف شعبي وسياسي أوروبي داعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تجلى بوضوح في مؤتمر نيويورك الأخير الذي شهد توسعاً ملحوظاً في الاعترافات الدولية بفلسطين.