مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر اليوم الأربعاء إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف ـ دمو، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف ـ دمو، نتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف برئاسة الدكتور هاني همام بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من؛ «سلامة.خ.ع» 26 عامًا جثة هامدة، جرى إيداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وشخص آخر مجهول الهوية حتى الآن جرى نقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ لإجراء الاسعافات الأولية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيداً لاصدار تصريح الدفن للمتوفي.