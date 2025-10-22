قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على يوتيوب بكليب ترند

دوللي شاهين
دوللي شاهين
أوركيد سامي

حققت المطربة اللبنانية دوللي شاهين عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» أول مليون مشاهدة بكليبها الجديد «ترند» الذي طرحته خلال الأيام الماضية.

وأعربت المطربة دوللي شاهين عن سعادتها بطرح أغنية «ترند» التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقةولأول مرة تغني باللهجة الإسبانية، مؤكدةً أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الـ Ai فكرة دوللي شاهين وهي فكرة ابتكرتها دوللي شاهين لتمنح العمل لمسة عصرية مختلفة.

أغنية «ترند» من كلمات الشاعر أحمد سليم،واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان،فيما تولي عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين تضمنت أغنيات مثل: “ياللا يا غدار”، “روح زورن” بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، إضافة إلى “أنا الحاجة الحلوة”، “ست البنات”، “حوش الدلع”، “حكاية بن”، “حبيبتي يا أمي”، و“الملكة QUEEN” التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

