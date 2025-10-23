قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو .. إسقاط 139 مسيّرة أوكرانية ليلا في مناطق روسية
مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق
هل توقعات الأرصاد ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون؟.. المفتي يجيب
بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر
12 تنبيه عاجل من الإدارات التعليمية للمدارس لضمان انتظام الدراسة
ترامب يؤكد دعمه لخفض التصعيد النووي ويصف مبادرة بوتين بـ«الجيدة والمناسبة»
للمرة الثانية عشرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي بمحافظة الاسكندرية
من أصابته مصيبة.. علي جمعة يوصيه بـ13 كلمة تجعل عوضه مذهلا
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء
من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.. مصر تكتب فصلًا جديدًا في علاقاتها مع أوروبا
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| انفجار شاحن سيارة تسلا.. أول صور تجسسية لـ بي واي دي دولفين

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

شهد أحد مالكي سيارات تسلا الكهربائية حادثا خطيرا بعد انفجار شاحن أثناء محاولة توصيله بسيارته، باستخدام محول كهربائي غير معتمد. 


أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري
يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض. 


أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بعد أربع سنوات من ظهورها الأول، تستعد شركة بي واي دي (BYD) لإطلاق الجيل الجديد كليا من سيارتها الكهربائية الصغيرة "دولفين"، التي تمثل أحد أبرز طرازات الفئة الاقتصادية في الصين. 

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة
تعود لكزس NX 2026 لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز سيارات الـSUV المدمجة الفاخرة، مقدمة مزيجا من الأناقة اليابانية والتقنيات الذكية في تصميم عصري يعكس شخصية رياضية راقية. 


بايدو تختبر سيارات أجرة ذاتية القيادة في سويسرا خلال ديسمبر
تعتزم شركة بايدو الصينية، المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدء اختبارات تجريبية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في سويسرا خلال ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة النقل العام السويسرية «بوست باص»، التابعة لمجموعة البريد السويسري والمسؤولة عن تشغيل شبكة الحافلات العامة في البلاد.

اخبار السيارات انفجار شاحن سيارة تسلا سيارات اقتصادية بي واي دي دولفين لكزس NX 2026 سيارات أجرة ذاتية القيادة اسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

شقق وزارة الإسكان 2025.. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

ترشيحاتنا

زيزو

بشير التابعي يعترف: زيزو أفضل لاعب في الأهلي

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن تعاود الانخفاض مجددا

السوبر المصري

قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات

بالصور

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد