أخبار السيارات| انفجار شاحن سيارة تسلا.. أول صور تجسسية لـ بي واي دي دولفين

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

شهد أحد مالكي سيارات تسلا الكهربائية حادثا خطيرا بعد انفجار شاحن أثناء محاولة توصيله بسيارته، باستخدام محول كهربائي غير معتمد.



أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.



أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بعد أربع سنوات من ظهورها الأول، تستعد شركة بي واي دي (BYD) لإطلاق الجيل الجديد كليا من سيارتها الكهربائية الصغيرة "دولفين"، التي تمثل أحد أبرز طرازات الفئة الاقتصادية في الصين.

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

تعود لكزس NX 2026 لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز سيارات الـSUV المدمجة الفاخرة، مقدمة مزيجا من الأناقة اليابانية والتقنيات الذكية في تصميم عصري يعكس شخصية رياضية راقية.



بايدو تختبر سيارات أجرة ذاتية القيادة في سويسرا خلال ديسمبر

تعتزم شركة بايدو الصينية، المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدء اختبارات تجريبية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في سويسرا خلال ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة النقل العام السويسرية «بوست باص»، التابعة لمجموعة البريد السويسري والمسؤولة عن تشغيل شبكة الحافلات العامة في البلاد.