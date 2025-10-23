إذا كنتي تودين الحصول علي زبدة بالمنزل نقدم لكي اليوم طريقة عمل الزبدة في البيت من قشطة اللبن البلدي بمكونات بسيطة جدًا



المكونات:

قشطة لبن بلدي (الكمية حسب رغبتك – مثلًا كوبين قشطة)

رشة ملح صغيرة (اختياري)

ماء بارد جدًا أو مكعبات ثلج (للغسل)



الطريقة:

الخطوة 1: تجهيز القشطة

ضعي القشطة في وعاء عميق أو في الخلاط.

يمكنك تركها في الثلاجة يوم أو يومين لتزداد سماكتها وتفصل الدهون أكثر (اختياري لكن يعطي نتيجة أفضل).

الخطوة 2: الخفق

ابدئي بخفق القشطة باستخدام مضرب كهربائي (أو خفاقة يدوية لو الكمية صغيرة).

بعد حوالي 5 إلى 10 دقائق، ستلاحظين أن القشطة بدأت "تخرّ" أي يتكون سائل منفصل (اللبن الرائب) وكتل صفراء من الزبدة.

الخطوة 3: فصل الزبدة

عندما تتجمع كتل الزبدة، صفي الخليط بمصفاة دقيقة أو قطعة شاش نظيفة.

اجمعي كتل الزبدة في طبق.

الخطوة 4: غسل الزبدة

ضعي الزبدة في طبق وأضيفي ماء بارد جدًا أو مكعبات ثلج، واعجنيها قليلًا لتتخلصي من بقايا اللبن.

كرري الغسل بالماء مرتين أو ثلاثًا حتى يصبح الماء صافياً.

هذه الخطوة مهمة حتى لا تفسد الزبدة بسرعة.

الخطوة 5: التصفية والتخزين

اعصري الزبدة جيدًا من الماء، ثم أضيفي رشة ملح .

شكليها على هيئة قالب صغير واحتفظي بها في برطمان زجاجي بالثلاجة.

يمكن أيضًا حفظ جزء منها في الفريزر لمدة طويلة.