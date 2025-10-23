قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي
شاهد .. تهديد ساركوزي بالقتل في محبسه وتحرك عاجل من الشرطة الفرنسية
وزارة الثقافة: الدولة تدعمنا في بناء الإنسان المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الزبدة في البيت

الزبدة
الزبدة
ريهام قدري

إذا كنتي تودين الحصول علي زبدة بالمنزل نقدم لكي اليوم طريقة عمل الزبدة في البيت من قشطة اللبن البلدي   بمكونات بسيطة جدًا 
 

 المكونات:
قشطة لبن بلدي (الكمية حسب رغبتك – مثلًا كوبين قشطة)
رشة ملح صغيرة (اختياري)
ماء بارد جدًا أو مكعبات ثلج (للغسل)
 

 الطريقة:
الخطوة 1: تجهيز القشطة
ضعي القشطة في وعاء عميق أو في الخلاط.
يمكنك تركها في الثلاجة يوم أو يومين لتزداد سماكتها وتفصل الدهون أكثر (اختياري لكن يعطي نتيجة أفضل).
الخطوة 2: الخفق
ابدئي بخفق القشطة باستخدام مضرب كهربائي (أو خفاقة يدوية لو الكمية صغيرة).
بعد حوالي 5 إلى 10 دقائق، ستلاحظين أن القشطة بدأت "تخرّ" أي يتكون سائل منفصل (اللبن الرائب) وكتل صفراء من الزبدة.
الخطوة 3: فصل الزبدة
عندما تتجمع كتل الزبدة، صفي الخليط بمصفاة دقيقة أو قطعة شاش نظيفة.
اجمعي كتل الزبدة في طبق.
الخطوة 4: غسل الزبدة
ضعي الزبدة في طبق وأضيفي ماء بارد جدًا أو مكعبات ثلج، واعجنيها قليلًا لتتخلصي من بقايا اللبن.
كرري الغسل بالماء مرتين أو ثلاثًا حتى يصبح الماء صافياً.
هذه الخطوة مهمة حتى لا تفسد الزبدة بسرعة.
الخطوة 5: التصفية والتخزين
اعصري الزبدة جيدًا من الماء، ثم أضيفي رشة ملح .
شكليها على هيئة قالب صغير واحتفظي بها في برطمان زجاجي بالثلاجة.
يمكن أيضًا حفظ جزء منها في الفريزر لمدة طويلة.

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

