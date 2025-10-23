بطارية 60 ساعة.. أفضل سماعة رأس متوفرة في الأسواق

أعلنت شركة Noise عن عودة سماعات الرأس Master Buds Max ، المزودة بتقنية Sound by Bose.

وبعد نفاد الكمية خلال 24 ساعة من طرحها لأول مرة، ستتوفر السماعات مجددًا في 23 أكتوبر 2025 عبر Gonoise.com وAmazon وReliance Digital وCroma وVijay Sales بسعر تمهيدي قدره 9,999 روبية هندية.

سماعات Noise Master Buds Max



كُشف النقاب لأول مرة في معرض IFA برلين 2025، عن سماعات Noise Master Buds Max، وهي مصممة لتقديم ميزات صوتية فائقة الجودة لجمهور أوسع.

وتتميز السماعات بمحركات صوت ديناميكية مقاس 40 مم، مُعدّلة بتقنية Sound by Bose، لصوت دقيق ومتوازن.

و تدعم السماعات اتصال Bluetooth 5.4 وترميز LHDC 5.0 لبث لاسلكي عالي الجودة.

مواصفات سماعات Noise Master Buds Max

مواصفات سماعات Noise Master Buds Max

وتأتي سماعات الرأس مزودةً بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التكيفية حتى 40 ديسيبل، ووضع شفافية للتوعية بالبيئة المحيطة. تستخدم السماعات إعدادًا بخمسة ميكروفونات مع خاصية إلغاء الضوضاء البيئية (ENC) لتقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات.

ويتراوح نطاق استجابة التردد بين 20 و20,000 هرتز.

وتتميز سماعات ماستر بادز ماكس بتصميم خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنها 262 جرامًا، بوسائد أذن مصنوعة من الجلد النباتي، بالإضافة إلى شبكات أذن مخصصة للاستخدام في مجال الطيران والفضاء، لمزيد من الراحة والمتانة.

يصل عمر البطارية إلى 60 ساعة بشحنة كاملة، وشحن سريع لمدة 10 دقائق يوفر ما يصل إلى 10 ساعات من التشغيل.

تشمل الميزات الأخرى تصنيف IPX4 لمقاومة رذاذ الماء، ونطاق اتصال لاسلكي يصل إلى 10 أمتار، واقتران تلقائي مع آخر جهاز متصل. تتوفر سماعات Noise Master Buds Max بألوان Onyx وTitanium وSilver.