طريقة عمل المهلبية بنكهات مختلفة لأولادك في الإجازة

اذا كنتي من محبي الحلويات السهلة نقدم اليكي المهلبية بنكهات مختلفة

إليك الطريقة الأساسية:



مكونات المهلبية

4 أكواب لبن (كامل الدسم أفضل)

4 ملاعق كبيرة نشا

نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة)

كيس فانيليا أو ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

رشة صغيرة قرفة (اختياري)

للتزيين: مكسرات، جوز هند، أو شيكولاتة مبشورة



طريقة تحضير المهلبية

في كوب صغير، ذوّبي النشا في نصف كوب من اللبن البارد حتى يختفي تمامًا.

في حلة على النار، ضعي باقي اللبن والسكر والفانيليا، وقلّبي حتى يبدأ اللبن يسخن.

أضيفي خليط النشا بالتدريج مع التقليب المستمر بمضرب يدوي حتى لا يتكتل.

استمري بالتقليب على نار هادئة لحد ما القوام يتقل ويصبح كريمي.

ارفعيها من على النار، وصبيها في أطباق التقديم.

اتركيها تبرد شوية، ثم دخّليها التلاجة حوالي ساعتين.

زينيها بالمكسرات أو الشيكولاتة المبشورة قبل التقديم.



أفكار للتنويع للأطفال:

أضيفي ملعقة كاكاو في الخطوة الثالثة لعمل مهلبية شوكولاتة.



أو ملعقة بودرة فراولة أو شوية عصير فراولة لعمل مهلبية الفراولة.