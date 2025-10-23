قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخرج محمد سامي ينضم لمسابقة أوسم 100 رجل بالعالم
وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق المعصرة داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية
إعلام عبري : سلطات الاحتلال لن تسمح للأونروا بالعمل في غزة
محافظة الإسكندرية: غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية
تحذير من ظلام تكنولوجي.. ناسا تكشف سيناريو كارثي يهدد العالم
طقس حار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار ..الصحة العالمية تنفذ عمليةإجلاء طبي من قطاع غزة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه
البابا تواضروس: كلمة الله تُنقي الإنسان وتُشبعه بالحلاوة الروحية
لليوم الثالث .. الخرطوم تتعرض لهجوم قوي بالمسيرات
بدء تحرك شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تواصل التراجع وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

الأسهم الآسيوية تواصل التراجع وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين
الأسهم الآسيوية تواصل التراجع وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين
أ ش أ

واصلت الأسواق الآسيوية خسائرها اليوم الخميس، بعدما أفادت تقارير بأن واشنطن تصعّد مجددًا التوتر التجاري مع بكين.


وجاءت موجة البيع الإقليمية متأثرة بتراجع بورصة وول ستريت الامريكية حيث أثرت نتائج الشركات المتباينة، بما في ذلك الهبوط الحاد في أرباح تسلا، على معنويات المستثمرين؛ بحسب ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي.


وذكرت تقارير، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خطة جديدة لتقييد تصدير مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة إلى الصين، تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الطائرات ومنتجات تعتمد على البرمجيات، وذلك ردًا على قيود بكين الأخيرة على صادرات المعادن النادرة.


وأفاد تقرير لمصادر إعلامية، بأن الإجراءات لا تزال قيد النقاش وقد تُستخدم كورقة ضغط تفاوضية قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.


ويأتي هذا التطور قبل اجتماع محتمل بين ترامب وشي جين بينج، إذ عبّر ترامب عن تفاؤله حيال اللقاء، لكنه أقرّ بإمكانية عدم انعقاده، مما يعكس هشاشة العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين وخطر تأجيج اضطرابات جديدة في الأسواق العالمية.


وفي الصين، تراجع مؤشر شنجهاي CSI 300 بنسبة 0.6%، وانخفض شنجهاي المركب بنسبة 0.7%، فيما خسر مؤشر هانج سنج في هونج كونج 0.2% متأثرًا بانخفاض مؤشر التكنولوجيا الفرعي 0.8%.


وهبط مؤشر نيكي 225 في اليابان بنسبة 1.5%، مواصلًا تراجعه بعد أن بلغ مستوى قياسيًا هذا الأسبوع، بينما خسر مؤشر توبكس الاوسع 0.5%.


وجاءت هذه التراجعات بعد موجة صعود مدفوعة بتفاؤل بشأن السياسات الاقتصادية لرئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكاييتشي، غير أن مخاوف جني الأرباح واستدامة المكاسب دفعت المستثمرين إلى البيع.


وعن كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 1% بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 3,895.09 نقطة في وقت سابق من الجلسة. 


وأبقى بنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% للاجتماع الثالث على التوالي، مشيرًا إلى احتمال خفضه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في خطوة تتماشى مع توقعات السوق.


واستقرت المؤشرات في أستراليا وسنغافورة دون تغير يُذكر ؛ بينما خالف مؤشر نيفتي 50 في الهند الاتجاه العام مرتفعًا 0.7%.


ويترقب المستثمرون بحذر صدور بيانات التضخم الأميركية (CPI)، والتي ستكون محور اهتمام قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يتوقع معظم المحللين خفضًا في أسعار الفائدة.

الأسواق الآسيوية واشنطن تصعّد مجددًا التوتر التجاري مع بكين موجة البيع الإقليمية تراجع بورصة وول ستريت الامريكية نتائج الشركات المتباينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يحقق رقما تاريخيا بعد سحق كلوب بروج برباعية

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

مباريات

أبرز مباريات اليوم الخميس 23-10-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد