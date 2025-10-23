صحة الإسماعيلية: 1088 مواطنًا يستفيدون من قافلة طبية بقرية البعالوة

أكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدكتورة ريم مصطفى، أن القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية البعالوة بمركز التل الكبير استقبلت 1088 مواطنًا، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة سير العمل بالقافلة الطبية، ورافقتها الدكتورة بثينة بركات، منسق القوافل العلاجية، حيث التقت بفريق الطاقم الطبي واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

وأشارت – في بيان – إلى أن القافلة الطبية استقبلت 530 مواطنًا خلال يومها الأول، و558 مواطنًا خلال يومها الثاني، من خلال 8 عيادات تخصصية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، والفحوصات المعملية، والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة التي تضم قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم تحويل عدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو لإجراء تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة بركات أن التردد على القافلة شمل جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 318 مواطنًا بعيادة الباطنة، و84 سيدة بعيادة النساء، بينما استقبلت عيادة تنظيم الأسرة 48 سيدة، وعيادة الأطفال 363 حالة، وعيادة الرمد 93 مواطنًا، وعيادة المسالك 124 مواطنًا، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة. كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة التي تضم قائمة متنوعة من الأدوية، إلى جانب تنظيم ندوات للتوعية والتثقيف الصحي للمترددين.