الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أهم قطعة آثرية في المتحف المصري الكبير ..تعرف عليها

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

المتحف المصري الكبير أيقونة متاحف العالم، حلم كل سائح حول العالم، يضم أشهر قطع آثرية تحكي تاريخ الماضي العريق ورويات تثير شهيتك لقراءة تاريخ مصر القديم وعظمتة.


ويكاد يفصلنا عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير قرابة 9 أيام والمقرر أن يكون 1 نوفمبر القادم، وفى إطار دورنا الهام نحو إبراز أهم صرح متحفي فى العالم نكشف لكم أهم قطعة آثرية بالمتحف.

أهم قطعة أثرية في المتحف المصري الكبير 


قاعة توت عنخ آمون وكنوزها المكتملة لأول مرة ،تحتوى على أهم قطعة آثرية في المتحف "قناع توت عنخ آمون" ،والتى نالت شهرة واسعة بين سائحى العالم والسينما العالمية ،لتتقلد عرش المتحف بين نظرائها .

قال خبير الآثار أحمد عامر، إنّ العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر عام 2025، واصفاً أنّه أكبر صرح عملاق على مستوى العالم، يتسع لـ100 ألف قطعة أثرية، ومساحته 117 فدانًا، كما يضم آثارًا مصرية خالصة ترجع لعصر الدولة الأولى والقديمة ثم الوسطى ثم اليوناني.    

  
أوضح عامر فى تصريح خاص ل"صدى البلد" ،أن قاعة توت عنخ آمون من أبرز القطع الآثرية في المتحف المصري الكبير، والتى تضم قرابة الـ 5 آلاف قطعة آثرية لمجموعة الملك ،والتى إشتهرت بين جموع السائحين.


أشار عامر إلى وجود قطع آثرية في غاية الأهمية منها ،  مركبي خوفو الشمسيين اللذين اكتُشفا بجوار الهرم الأكبر، وهما من أقدم وأعظم السفن في التاريخ ،مشدداً أن المتحف به الآف القطع فى غاية الأهمية.

