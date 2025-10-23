مصرع شاب تحت عجلات قطار في المنوفية

توصل قوات أمن المنوفية من جهودها للتوصل إلي هوية شاب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار بنها بمنطقة مصرف ام خليفة بمركز الباجور.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بحادث تصادم قطار ومصرع شاب تحت عجلات القطار.

بالانتقال تبين مصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات قطار بنها منوف بمنطقة مصرف ام خليفة بمركز الباجور.

وتبين أن الشاب مفصول الرأس في العشرينات من عمره ومجهول الهوية، ولم يتم التعرف عليه.

وتم نقل الجثمان إلي مستشفي الباجور لمعرفة تفاصيل الحادث والتوصل الي هوية المجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.