شهيد لقمة العيش .. مصرع عامل سقط من أعلى سقالة في المنوفية

ودعت قرية البرانية بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثمان عماد محمد ابو اسماعيل شهيد لقمة العيش عقب سقوطه من أعلي سقالة أثناء عمله.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

واكد الأهالي، سقوط عماد محمد ابو اسماعيل من أعلي سقالة بالطابق الرابع أثناء عمله في منزل تحت الانشاء.

وتابع الأهالي أن ضحية لقمة العيش كان معروفا بين الجميع بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة وكان يسعي من أجل كسب لقمة العيش.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع عامل اثر سقوطه من أعلي سقالة بعقار تحت الانشاء.

بالانتقال تبين مصرع عماد ابو اسماعيل من قرية البرانية اثر سقوطه من أعلي سقالة بالطابق الرابع مما ادي الي وفاته متأثرا بإصابته.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.