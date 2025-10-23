قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب يخطف الأضواء ويقود الأهلي لصدارة الدوري.. من هو ؟
حقيقة التفاوض بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم في واشنطن
إصابة 15 شخصًا فى حادث أتوبيس على طريق قنا الصحراوي الشرقي
الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة: ما صدر عن عمر عصر سلوك سيئ ومؤسفٌ
تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب
عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف
صلاة الضحى.. آخر موعد لأدائها وكم يفوتك من الفضل لونسيتها؟
وزيرة التنمية المحلية: الحكومة تدعم نهج البناء الأخضر داخل المحافظات
صورهم على الانترنت..القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
برلمان نيوزيلندا يناقش حظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي
الحبيب علي الجعفري: مصر كبيرة.. ونحن عالة عليها في العلم
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تتابع أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة، والتي كان قد صدر لها منشورا وزاريا يمنح دور الحضانة غير المرخصة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها، مع الالتزام بعدد من الضوابط، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام هذه الحضانات لتقنين أوضاعها القانونية والإدارية وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة في إطار الجهود لدعم وتنظيم قطاع الطفولة المبكرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن العمل بالتراخيص المؤقتة يأتي فى إطار جهود الوزارة الشاملة لتطوير الحضانات، وتحسين جودة الرعاية والتعليم المقدمة للأطفال من سن يوم وحتى أربع سنوات. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن استمرار عملية الحصر الوطني الشامل الذي تجريه الوزارة لجميع الحضانات على مستوى الجمهورية، بما يضمن بناء قواعد البيانات ومعالجة التحديات التي تواجه الحضانات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا وقد قاربت العمليات على الانتهاء استعدادًا لإعلان النتائج، والتي ستشكل تأسيسًا لمنظومة وطنية، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي ووضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تطويرًا للسياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن  التراخيص المؤقتة هى آلية تنظيمية تهدف إلى مساعدة الحضانات العاملة دون ترخيص، والحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للأطفال، وتشجيع أصحاب الحضانات نحو استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم، مشددة على أن الوزارة تستهدف إدماج الحضانات غير المرخصة في المنظومة الرسمية، وتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لتأهيلها، في إطار رؤية الدولة للاستثمار في الإنسان وبناء أجيال واعية وسليمة نفسيًا وتربويًا منذ سنوات العمر الأولى.

ويتكامل هذا مع أهداف برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة، ويهدف إلى التوسع في إنشاء الحضانات، ورفع كفاءة العاملين، وتوفير بيئات آمنة ومحفزة للأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية، كما تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الحضانات.

هذا وتجدد الوزارة دعوتها لأصحاب الحضانات غير المرخصة إلى التقدم بطلبات الحصول على الترخيص المؤقت من خلال مديريات التضامن الاجتماعي وإدارتها الاجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية لحين توفيق أوضاعها ، باعتبارها خطوة أولى نحو تقنين الأوضاع ورفع جودة الخدمات.

وزيرة التضامن منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة الحضانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

ترشيحاتنا

أحمد حمدي

موقف أحمد حمدي من التجديد للزمالك .. تفاصيل

احمد حسن

أحمد حسن يكشف مستجدات صفقات الزمالك

شبانة

نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد