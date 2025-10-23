قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أزهر مطروح يتابع تنفيذ ورش مسابقة اقرأ وارتقِ

ازهر مطروح خلال الاستعداد لمبادرة اقرا وارتق
ازهر مطروح خلال الاستعداد لمبادرة اقرا وارتق
ايمن محمود

عقد الشيخ عطية سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، بحضور منسقا مكتب "بناء" بالمنطقة، ومديري المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي)، وإدارات رعاية الطلاب، وشئون القرآن الكريم، والتعليم النموذجي.

وترأس رئيس المنطقة الاجتماع لمناقشة التفاصيل التنفيذية المتعلقة بـ ورش عمل مسابقة "مِداد (اقرأ، ارتقِ)"، التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وركز اللقاء على وضع الآليات اللازمة لضمان مشاركة واسعة وفعالة، وتحقيق أقصى استفادة تعليمية وفكرية من المسابقة.

وخلال الاجتماع، تم التركيز على أهمية التنسيق الفعّال؛ حيث جرت مناقشة وتقسيم المهام والأعمال بين مسئولي مكتب "بناء" لضمان سلاسة العمل وانتظامه، وتحديد الأدوار لجميع الإدارات المعنية لدعم فعاليات المسابقة.

وفي نهاية اللقاء، أثنى رئيس المنطقة الأزهرية على الجهود المتميزة التي يبذلها مكتب "بناء" بالمنطقة، مؤكداً أن المكتب أصبح ركيزة أساسية في تنفيذ خطط الأزهر نحو إعداد جيل واعٍ ومستنير، مشدداً على ضرورة استمرار العمل بنفس الروح لخدمة العملية التعليمية والدعوية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق إستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة اللواء دكتور إسماعيل عبد الرحمن وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ،و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وأمل عوض منسق وحدة حقوق الانسان بالمحافظة وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود المجلس إيماناً برسالته السامية ،مشيداً بالتعاون بين المحافظة والمجلس في تدريب عدد من منسقى وحدات حقوق الإنسان في عدد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة على مدار يومين بعدد ٣٠ متدربا بمكتبة مصر العامة ، من خلال عدد من ورش العمل والمحاضرات للتعريف بالمجلس وجهوده في متابعة الالتزام بتطبيق القانون والحرص على وضع حقوق الانسان في الأولويات في كافة المجالات ،. 

واضاف على أهمية التواصل المستمر لتبادل الخبرات والاستماع لكافة الآراء والمقترحات والتعرف على كل جديد في مجال حقوق الانسان في إطار جهود الدولة ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء الإنسان فكرياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً ..وقبل ذلك إنسانيا بما يحافظ على كرامته ويصون إنسانيته التى كرمها الله عز وجل . 

وقام الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين بعدد ٣٠ متدرب ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتور هاني ابراهيم الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان وحرصه على تنظيم ورش عمل. بمطروح مرحباً بتنظيم مزيد من الفعاليات والزيارات القادمة لمطروح مع تقديم كافة أوجه الدعم لدور المجلس والتعاون في تنفيذ العديد من الدورات واللقاءات وورش العمل. مع التأكيد على أهمية استفادة المتدربين من ورش العمل وتحقيق المرجو من أجل مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح.

يذكر أن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى محافظة مطروح ضم كلا من اللواء دكتور اسماعيل عبدالرحمن عصو المجلس وامين لجنة التدريب، وعلا نجاح مديرة لجنة التدريب وبنا القدرات بالمجلس ، وطه القصراوي مدير وحده البحث ، ونجوي ابراهيم مديره اللجنة التشريعيه.

