محافظ مطروح: ضرورة الوقوف على نسب التنفيذ بالخطة الاستثمارية طبقا للجداول الزمنية

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على المتابعة المستمرة والوقوف على نسب التنفيذ بالخطة الإستثمارية طبقا للجداول الزمنية الموضوعة .

ووجه محافظ مطروح، على ضرورة تذليل أى معوقات لدفع وتيرة العمل بها والتأكيد على الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية بالمشروعات المنفذة.

وتابع محافظ مطروح ، عدد من الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2025/2026، فى أطار توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة وخاصة فى مجال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والتيسير عليهم .

منها الإنتهاء من رصف شارع الشهر العقارى بمنطقة حى الزهور بالكيلو ( 4) و رصف ورفع كفاءة شوارع منطقة العراوة وشارع الكيلو ( 2 ) خلف الموقف بمدينة مرسى مطروح وذلك بعد الإنتهاء من كافة مشروعات البنية التحتية بتلك المناطق من عمل شنايش الأمطار و رفع مطابق الصرف الصحي وتركيب بلاط الإنترلوك والأرصفة .