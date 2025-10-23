حملات مكثفة لرفع القمامة من منطقة مساكن الزراعة بكفر الشيخ | صور

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، تنفيذ حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات من منطقة مساكن الزراعة.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر العام للشوارع والميادين، وجرى رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي، لضمان بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

رفع كفاءة النظافة ودهان الأعمدة بقرية المرابعين

وتنفيذًا لتعليمات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبحضور عبود الصيفي نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، حرص محمد بديوي رئيس الوحدة المحلية لقرية المرابعين ، اليوم، على متابعة أعمال دهان الأعمدة على الطريق الدولي ورفع كفاءة منظومة النظافة بنطاق القرية، وذلك في إطار خطة المركز للارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.