مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
محافظات

حملات لرفع كفاءة النظافة وقص الأشجار بغرب كفر الشيخ | صور

حملة نظافة
حملة نظافة
محمود زيدان

تواصل أجهزة حي غرب كفر الشيخ برئاسة إبراهيم خليفة تنفيذ حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل في نطاق الحي.

يأتي في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبتكليف من المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشملت الحملة اليوم أعمال رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، وقص وتهذيب الأشجار التي تلامس أسلاك الكهرباء أو تحجب الرؤية، إلى جانب رش الشوارع بالمياه للحد من الأتربة وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.

وأكد إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة يومية يتم تنفيذها على فترتين صباحية ومسائية لضمان نظافة جميع المناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس المدينة لتقييم مستوى الأداء ميدانياً، والتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع بصورة مستدامة، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بمدينة كفر الشيخ.

وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن أعمال النظافة والتجميل تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الخدمات وتهيئة البيئة العامة استعدادًا لفصل الشتاء، مشيدًا بجهود العاملين في الميدان واستجابتهم الفورية لشكاوى المواطنين.

كفر الشيخ حي غرب كفر الشيخ غرب كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

