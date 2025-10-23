تنفيذ 10 قرارات خلال حملة لإزالة التعديات في كفر الشيخ | صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، استمرار حملات إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 10 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني، بمساحة إجمالية بلغت 14 قيراطاً بمركز كفر الشيخ، وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

جاءت هذه الحملة تحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية.

وأكد المحافظ استمرار وتكثيف حملات الإزالة على مستوى المحافظة لإزالة التعديات حتى سطح الأرض وتطبيق القانون، مشدداً على تغليظ العقوبات تجاه المخالفين حفاظاً على هيبة الدولة وحماية أملاكها والرقعة الزراعية.