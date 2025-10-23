قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اللجنة العليا لليوبيل الذهبي تبدأ الإعداد لاحتفالات مرور خمسين عاما على إنشاء جامعة قناة السويس

الاجتماع
الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

بدأت جامعة قناة السويس استعداداتها الرسمية للاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشائها، بتشكيل اللجنة العليا لتنظيم احتفالات اليوبيل الذهبي للجامعة وذلك لوضع التصور العام لخطة الاحتفال وتنفيذ فعالياته المتنوعة التي تمتد على مدار عام كامل، جاء ذلك وفقا لما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

شارك في الإجتماع التحضيري الأول: الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي، والدكتور محمد عمرو مدير التخطيط الاستراتيجي بمستشفيات جامعة قناة السويس.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ناصر مندور أن احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي يمثل محطة فخر واعتزاز بتاريخ ممتد من العطاء والإنجاز، مشيراً إلى أن الجامعة التي تأسست عام 1976 بعد وضع حجر الأساس في عام 1975، وُلدت عقب انتصارات أكتوبر المجيدة لتكون منارة علمية وتنموية لإقليم القناة وسيناء.

وأضاف أن اللجنة العليا ستتولى الإشراف الكامل على جميع فعاليات الاحتفال التي تشمل محاور علمية وثقافية وفنية ومجتمعية وتوثيقية وطلابية، إلى جانب مبادرات رقمية وتنموية تستهدف إبراز هوية الجامعة وريادتها على مدار نصف قرن.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة بدأت في إعداد التصور المبدئي لشعار اليوبيل الذهبي الذي يعكس تاريخ الجامعة وموقعها الاستراتيجي ودورها المستقبلي، حيث يُقترح أن يتضمن الرقم «50» باللون الذهبي متداخلاً مع شعار الجامعة الأصلي، ويُضاف إليه السنوات «1976 – 2026» تحت عبارة «خمسون عاماً من العطاء والريادة».

كما أشار إلى أنه يجري إعداد خطة إعلامية موسعة للترويج للاحتفال على المستويين المحلي والوطني، بما يعكس مكانة الجامعة وريادتها الأكاديمية والمجتمعية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اللجنة أقرت تنظيم مسابقة كبرى بين طلاب الجامعة لتصميم أفضل شعار لليوبيل الذهبي، على أن يُراعى في التصميم الجمع بين الأصالة والتجديد، وتضمين عناصر الهوية البصرية لجامعة قناة السويس، مؤكداً أن الفائز في المسابقة سيُكرم ضمن الاحتفالات الرسمية ويُعتمد تصميمه كشعار رسمي لليوبيل الذهبي.

كما أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن اليوبيل الذهبي يمثل مناسبة فريدة لاستحضار قيم الانتماء والفخر بين طلاب الجامعة وخريجيها، موضحاً أن قطاع التعليم والطلاب سيشارك بفعاليات متنوعة تتضمن ملتقى الخريجين الذهبي، وبطولة كأس اليوبيل الذهبي، ومهرجانات فنية وثقافية ورياضية، إلى جانب مسابقات للإبداع الطلابي في التصميم والابتكار العلمي.

وأكد أن هذه الفعاليات تهدف إلى ترسيخ الهوية المؤسسية للجامعة، وربط أجيالها المختلفة بتاريخها الممتد، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للمساهمة في تصميم مشروعات رمزية تحت شعار «بصمة الخمسين عاماً» التي تجسد استمرارية العطاء والانتماء.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن احتفالات اليوبيل الذهبي ستمتد إلى المجتمع المحلي عبر تنظيم أسبوع العطاء المجتمعي الذي يشمل قوافل طبية وبيئية وتوعوية في مدن القناة وسيناء، ومبادرة «خمسون ساعة عمل تطوعي» يشارك فيها الآلاف من طلاب الجامعة وأساتذتها لخدمة خمسين موقعاً بالمحافظة.

كما كشفت عن إطلاق مشروع «خمسون فكرة خضراء» لدعم المشروعات البحثية والتنموية المستدامة، بالإضافة إلى حملات توثيق رقمية بعنوان «خمسون عاماً من ذاكرة القناة»، تشمل أرشيفاً تفاعلياً للصور والوثائق ومتحفاً دائماً لتاريخ الجامعة.

واختتم الدكتور ناصر مندور تصريحه قائلاً:
«نحتفل بخمسين عاماً من العلم والإبداع والريادة، وننطلق بخطى واثقة نحو المستقبل، مستلهمين من تاريخنا العريق إرادة جديدة للعبور نحو غد أكثر إشراقاً للوطن».

هذا، وتعمل اللجنة العليا حالياً على إعداد خطة إعلامية وتوثيقية متكاملة تشمل إنتاج فيلم وثائقي بعنوان «خمسون عاماً من العطاء»، وتنظيم معارض فنية وتاريخية توثق مسيرة الجامعة، إلى جانب إطلاق أرشيف رقمي ومنصة إلكترونية لفعاليات اليوبيل الذهبي، لتكون الاحتفالية الأكبر في تاريخ جامعة قناة السويس وتعبيراً حقيقياً عن مسيرتها الممتدة في خدمة التعليم والبحث العلمي والتنمية الوطنية.

الإسماعيلية

