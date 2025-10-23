وفرة كبيرة في المعروض.. شعبة الخضر والفاكهة تزف بشرى للمواطنين

تشهد الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بداية الموسم الشتوي الذي يشهد وفرة في الإنتاج الزراعي وتنوعًا في الأصناف المعروضة.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن جميع السلع الزراعية متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لزيادة المعروض والسيطرة على الأسعار، في ظل متابعة دقيقة للأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين.

وفرة في السلع واستقرار نسبي بالأسعار

قال النجيب إن الأسواق المصرية تشهد وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أصناف الخضر والفاكهة،نافيًا وجود أي نقص في السلع،ومؤكدًا أن الوضع الحالي يعكس استقرارًا واضحًا في السوق نتيجة لتوافر الإنتاج المحلي وبدء طرح محاصيل الموسم الشتوي.

وأضاف أن المعروض الحالي كافٍ لتغطية احتياجات المواطنين بالكامل، مما يساهم في الحفاظ على الأسعار ضمن معدلاتها الطبيعية، مع توقعات بانخفاض تدريجي في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة الإنتاج.

الأسعار ستعود إلى طبيعتها مع زيادة الإنتاج

وأوضح نائب رئيس الشعبة أن الأسعار ستعود تدريجيًا إلى طبيعتها مع دخول كميات جديدة من المحاصيل إلى الأسواق، لافتًا إلى أن جميع الجهات المعنية تعمل على ضخ كميات إضافية من السلع عبر المنافذ والمعارض الحكومية، لتخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة أي موجة ارتفاع مؤقتة.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية مستمرة من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على استقرار الأسعار في مختلف المحافظات.

فاصل الزراعات سبب التغيرات المؤقتة

وبيّن النجيب أن التغيرات التي تشهدها بعض أسعار الخضروات والفاكهة ترجع إلى فاصل الزراعات بين المواسم، وهو أمر طبيعي يحدث سنويًا مع تغير الفصول، موضحًا أن الأحوال الجوية تلعب دورًا مؤقتًا في التأثير على حجم الإنتاج لبعض المحاصيل.

وأكد أن ارتفاع أسعار الطماطم تحديدًا ليس له علاقة بزيادة أسعار الوقود، مضيفًا: "أسعار الطماطم كانت مرتفعة قبل تعديل أسعار البنزين والسولار، والبعض يروج معلومات غير دقيقة تربط بين الأمرين."

رقابة مشددة على الأسواق لمنع التلاعب

وشدد نائب رئيس الشعبة على أن هناك رقابة صارمة ومستمرة على الأسواق من جانب الجهات المعنية، لضبط أي تجاوزات من بعض التجار أو محاولات رفع الأسعار دون مبرر.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية تتخذ ضد المخالفين ومن يستغلون المواطنين، مؤكدًا أن الآلية الأساسية لتحديد الأسعار في السوق المصري هي العرض والطلب، وليس قرارات فردية أو اجتهادات من التجار.

الحكومة تدعم استقرار الأسواق وتفتتح معارض جديدة

وأشار النجيب إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم استقرار الأسواق من خلال افتتاح العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة في المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وأوضح أن هناك زيادة في الإنتاج الزراعي المحلي مع دخول الموسم الشتوي، ما يعزز استقرار الأسعار ويمنع حدوث أي ارتفاعات غير مبررة، مؤكدًا أن الدولة تتبنى سياسات زراعية حديثة لتشجيع الإنتاج وضمان توافر السلع على مدار العام.