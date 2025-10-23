نائب رئيس جامعة أسوان: لا يمكن منع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث.. فيديو

قال الدكتور محمد عرابي، نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، إننا نحاول تطوير البحث العلمي في الجامعات، فنضع نسبة للاقتباس العلمي في الرسالة العلمي.

وأضاف، في كلمته على هامش مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، أن اليوم مع استخدام التكنولوجيا لا نستطيع وضع شروط بنسبة معينة في الاقتباس العلمي، أو نمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الرسائل العلمية ولكن لابد من وضع أخلاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث العلمية.

وتابع: منع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث العلمية هو مخالف للنمو في البحث العلمي.