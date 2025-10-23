قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد .. نص رسالة الرئيس السيسي في سجل كبار زوار البرلمان الأوروبي
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
رياضة

الخطيب: ضاعفنا المساحة المستخدمة في الأهلي إلى 249 فدانا لخدمة الأعضاء وتطوير الفروع

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبوعلم

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن مجلس الإدارة أولى اهتمامًا كبيرًا بملف الإنشاءات والتطوير في جميع فروع النادي، إدراكًا لأهمية هذا الملف بالنسبة للأعضاء ولتعزيز مكانة الأهلي كمؤسسة رياضية متكاملة.

وأوضح الخطيب، خلال الندوة الانتخابية التي عقدتها قائمته بفرع مدينة نصر، أن النادي شهد منذ عام 2017 قفزة غير مسبوقة في حجم المساحات المستخدمة لخدمة الأعضاء، حيث تم التوسع من 88 فدانًا إلى 249 فدانًا تشمل المقر الرئيسي بالجزيرة وفروع الشيخ زايد ومدينة نصر والتجمع الخامس، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس رؤية واضحة نحو تقديم خدمات تليق بأعضاء الأهلي.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن ما تحقق على أرض الواقع جاء نتيجة جهود الإدارة الهندسية بالنادي، برئاسة المهندس سامح علي كامل، الذي يعد من الكفاءات المتميزة التي يمتلكها الأهلي، مشيدًا بعطائه وإشرافه الدقيق على تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير.

كما تطرق الخطيب إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجان النوعية داخل النادي، مؤكدًا أن هذه اللجان أصبحت نموذجًا للعمل التطوعي المنظم الذي يخدم كل فئات مجتمع الأهلي. وأوضح أن اللجنة العليا للجان برئاسة وليد مبروك تضم أكثر من 240 متطوعًا من أبناء النادي، قدموا جهدهم ووقتهم دون مقابل، ونجحوا في تنظيم 450 فعالية متنوعة خلال السنوات الأربع الماضية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية.

واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن الأهلي سيواصل سياسته في التوسع والتطوير المستمر، بما يواكب طموحات أعضائه ويعزز من مكانته كأكبر نادٍ رياضي واجتماعي في المنطقة.

النادي الأهلي محمود الخطيب الرياضة كرة القدم الدوري المصري

