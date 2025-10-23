الخطيب: ضاعفنا المساحة المستخدمة في الأهلي إلى 249 فدانا لخدمة الأعضاء وتطوير الفروع

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن مجلس الإدارة أولى اهتمامًا كبيرًا بملف الإنشاءات والتطوير في جميع فروع النادي، إدراكًا لأهمية هذا الملف بالنسبة للأعضاء ولتعزيز مكانة الأهلي كمؤسسة رياضية متكاملة.

وأوضح الخطيب، خلال الندوة الانتخابية التي عقدتها قائمته بفرع مدينة نصر، أن النادي شهد منذ عام 2017 قفزة غير مسبوقة في حجم المساحات المستخدمة لخدمة الأعضاء، حيث تم التوسع من 88 فدانًا إلى 249 فدانًا تشمل المقر الرئيسي بالجزيرة وفروع الشيخ زايد ومدينة نصر والتجمع الخامس، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس رؤية واضحة نحو تقديم خدمات تليق بأعضاء الأهلي.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن ما تحقق على أرض الواقع جاء نتيجة جهود الإدارة الهندسية بالنادي، برئاسة المهندس سامح علي كامل، الذي يعد من الكفاءات المتميزة التي يمتلكها الأهلي، مشيدًا بعطائه وإشرافه الدقيق على تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير.

كما تطرق الخطيب إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجان النوعية داخل النادي، مؤكدًا أن هذه اللجان أصبحت نموذجًا للعمل التطوعي المنظم الذي يخدم كل فئات مجتمع الأهلي. وأوضح أن اللجنة العليا للجان برئاسة وليد مبروك تضم أكثر من 240 متطوعًا من أبناء النادي، قدموا جهدهم ووقتهم دون مقابل، ونجحوا في تنظيم 450 فعالية متنوعة خلال السنوات الأربع الماضية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية.

واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن الأهلي سيواصل سياسته في التوسع والتطوير المستمر، بما يواكب طموحات أعضائه ويعزز من مكانته كأكبر نادٍ رياضي واجتماعي في المنطقة.