قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات
طفل شبرا الخيمة في الدارك ويب أمام جنايات الإتجار بالبشر بـ 3 قضايا
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق امتداد المحور أمام جامعة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب: الأهلي يؤدي دورًا وطنيًا ومجتمعيًا.. وياسين منصور أحد رموز الاستثمار

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن دور النادي لا يقتصر على المجال الرياضي، بل يمتد ليشمل البعد الوطني والمجتمعي من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أصبحت نموذجًا في خدمة المجتمع وتنفيذ المبادرات التنموية والإنسانية.

وأشار الخطيب، خلال الندوة الانتخابية لقائمته بفرع مدينة نصر، إلى أن المؤسسة نجحت خلال العامين الماضيين في تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، موضحًا أنها تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من المبادرات، من بينها مشروع «بيت الأهلي» الذي يأتي امتدادًا لدور النادي في دعم القضايا الإنسانية تحت شعار «الأهلي للجميع».

وأكد رئيس الأهلي أن جماهير النادي تظل السند الحقيقي والداعم الأول لمسيرته في كل المواقف، مشددًا على أن منظومة الأهلي — من أعضاء وجماهير ومحبي الكيان — تعمل بروح واحدة من أجل تحقيق الحلم الأكبر، وهو مشروع القرن: استاد الأهلي.

ووجّه الخطيب التحية والتقدير إلى مجالس الإدارات السابقة وإلى شركتي الأهلي للمنشآت الرياضية والقلعة الحمراء، مثمنًا ما بُذل من جهود كبيرة في سبيل تنفيذ مشروع الاستاد الذي يمثل نقلة تاريخية في مسيرة النادي.

وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، أوضح الخطيب أن أولوية مجلس الإدارة القادم ستكون استكمال مسيرة التنمية وتعزيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن شعار المرحلة سيكون:

«تكملة المشوار.. تنمية واستثمار».

وأضاف رئيس الأهلي أن تشكيل قائمته الانتخابية الجديدة شهد تجديدًا بنسبة 50% من الأسماء، في إطار حرصه على ضخ دماء جديدة ومواكبة الرؤية الاستثمارية العصرية، مؤكدًا أنه عقد جلسات مطولة مع جميع المرشحين المحتملين للاستماع إلى رؤاهم، سعيًا لاختيار كوادر قادرة على قيادة مستقبل الأهلي.

وتحدث الخطيب عن بعض أعضاء قائمته، مشيدًا برجل الأعمال ياسين منصور، المرشح على منصب نائب الرئيس، واصفًا إياه بأنه أحد رموز الاستثمار في مصر والمنطقة العربية وصاحب فكر متطور ورؤية طموحة لخدمة الأهلي، مؤكدًا أنه قدم نموذجًا رائعًا في العمل بروح الأهلي وإنكار الذات.

كما أشاد بالمهندس  خالد مرتجي  أمين الصندوق،  والمرشح لنفس المنصب مؤكدًا أنه أحد أبناء النادي المخلصين الذين تربوا داخل جدرانه وتشربوا مبادئه، وقال:

«في انتخابات 2017 رأيت في خالد مرتجي الكفاءة التي تؤهله لمناصب أكبر، لكنه خاض الانتخابات عضوًا بتواضع كبير، واليوم أصبح واجهة مشرفة وسفيرًا للأهلي في الخارج».

وختم الخطيب بالتأكيد على أن الأهلي سيبقى دائمًا قدوة في العمل المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، وأن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية ليس سوى خطوة في طريق طويل لخدمة النادي وأبنائه وجماهيره.

النادي الأهلي كرة القدم محمود الخطيب الدوري المصري الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

صورهم على الأنترنت.. القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

صورهم على الانترنت..القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة المنوفية عن النظام الفردي

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة كفر الشيخ عن النظام الفردي

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر الغربية بالنواب عن النظام الفردي

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

المزيد