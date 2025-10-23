ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة باللون الأسود

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وتألقت ميرنا نور الدين باطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان بالون الاسود أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها في هذه الإطلالة اللافتة.

تُعرف ميرنا نور الدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.