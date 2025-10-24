قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة
أجواء خريفية.. زخات خفيفة تتساقط على القاهرة وشمال البلاد| الطقس اليوم
البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تنشر نصها
تحذير "الصحة العالمية": المساعدات لغزة "أقل بكثير" من الاحتياجات الإنسانية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
قيادي بفتح لصدى البلد: مصر صانت الوعي القومي العربي وتحملت مهمة الدفاع عن القضية الفلسطينية
منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الجهاد الإسلامي: تثبيت الهدنة مرهون بالتزام إسرائيل

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
البهى عمرو

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إنّ تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتمد على التزام الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، بتنفيذ بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني ملتزم بالهدنة طالما التزمت بها إسرائيل.

وأضاف في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها القاهرة بالدرجة الأساسية، من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم".

وتابع، أن جهود القاهرة تعمل أيضا على ضمان التزام كل الأطراف والشروع في المراحل اللاحقة للاتفاق، التي تشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلًا عن الشروع في إعادة الإعمار.

