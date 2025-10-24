الجهاد الإسلامي: تثبيت الهدنة مرهون بالتزام إسرائيل

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إنّ تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتمد على التزام الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، بتنفيذ بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني ملتزم بالهدنة طالما التزمت بها إسرائيل.

وأضاف في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها القاهرة بالدرجة الأساسية، من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم".

وتابع، أن جهود القاهرة تعمل أيضا على ضمان التزام كل الأطراف والشروع في المراحل اللاحقة للاتفاق، التي تشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلًا عن الشروع في إعادة الإعمار.