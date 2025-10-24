رئيس مدينة الطود يتفقد مصنع تعبئة البوتاجاز لمتابعة سير العمل

قام أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، جنوب الاقصر يرافقه محمود حسن علي مدير إدارة التموين بالطود، وعبدالحميد جلالين مدير المتابعة بالمركز، بجولة تفقدية شملت مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود.

وخلال الزيارة، تم التأكد من سير العمل بخطوط التشغيل والمواصفات الفنية والموازين، بالإضافة إلى توافر أسطوانات الغاز بالأسعار المحددة من المصنع، وذلك لضمان انضباط العمل وتوفير الخدمة للمواطنين بشكل منتظم.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الطود، مدرسة "إي إف جي هيرميس" للتكنولوجيا التطبيقية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتأكد من تلقي الطلاب الخدمة التعليمية والتزام العاملين بالمدرسة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالاهتمام بالقطاع التعليمي والنهوض بجودة التعليم الفني.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة عمل متكاملة تستهدف المرور الدوري على مختلف القطاعات الخدمية بالمركز، لمتابعة مستوى الأداء والوقوف على أية معوقات قد تواجه سير العمل، والعمل على تذليلها فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.

يأتي ذلك في إطار حرص مركز ومدينة الطود على تحسين مستوى الخدمات التموينية والتعليمية، ومتابعة الأداء الميداني لضمان تقديم خدمات متميزة لأهالي المركز.