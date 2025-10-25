قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رائع وموهوب.. شيكو بانزا يدافع عن محمد السيد بعد الهجوم عليه
ضربة بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس
حداد عام ..تايلاند تعلن وفاة الملكة الأم سيريكيت
ترويع شاب معاق بكلب شرس داخل سيارة.. ماذا حدث في الفيوم؟
الدويري: ألمانيا فشلت في صفقة شاليط.. ومصر أنجزت المفاوضات بنجاح
الدويري يروي قصة قيادي من حماس لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلي
وكيل المخابرات العامة السابق يكشف كواليس نقل مفاوضات صفقة شاليط للقاهرة
البنتاجون يوافق علي تبرع مجهول الهوية لدفع رواتب الجنود
أعمال قبل الفجر بساعة.. 8 عبادات يحبها الله ويغفل عنها كثيرون
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
الأجهزة الأمنية تفحص واقعة تعدي صاحب عقار على مسن بالسويس
برلمان

قبل إجراء الإنتخابات.. تعرف على نشاط مجلس الشيوخ ولجانه طبقا للقانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أميرة خلف

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته بعد غد الأحد وذلك لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس، حيث من المقرر أن يعقد جلسة لإعلان تشكيل اللجان بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية لجان مجلس الشيوخ.

ويرغب الأعضا الجدد معرفة خطة المجلس بداية كل دور انعقاد، والتي حددتها المادة 20 للائحة الداخلية من قانون الشيوخ .

خطة لنشاط المجلس ولجانه 

طبقا لنص المادة 20 من القانون والتي تحدد نشاط المجلس ولجانه، نصت على أنه يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.

 

و لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

 

كما يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

 

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال، ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

مجلس الشيوخ قوائم اللجان النوعية تشكيل اللجان عضوية لجان مجلس الشيوخ المجالس النيابية

