قبل إجراء الإنتخابات.. تعرف على نشاط مجلس الشيوخ ولجانه طبقا للقانون

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته بعد غد الأحد وذلك لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس، حيث من المقرر أن يعقد جلسة لإعلان تشكيل اللجان بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية لجان مجلس الشيوخ.

ويرغب الأعضا الجدد معرفة خطة المجلس بداية كل دور انعقاد، والتي حددتها المادة 20 للائحة الداخلية من قانون الشيوخ .

خطة لنشاط المجلس ولجانه

طبقا لنص المادة 20 من القانون والتي تحدد نشاط المجلس ولجانه، نصت على أنه يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.

و لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

كما يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال، ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.