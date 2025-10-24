الزمالك يستبعد شحاتة عن لقاء الكونفدرالية ويجهزه للسوبر المصري

سيطرت حالة من الحزن الشديد على محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب استبعاده من قائمة الفريق التي أعلنها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشفت مصادر داخل النادي أن شحاتة أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد قرار استبعاده، خاصة أنه كان قد حصل على وعد سابق من فيريرا بالمشاركة في جزء من اللقاء، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيزه بدنيًا وفنيًا قبل بطولة السوبر المصري المقبلة.

وأوضحت المصادر أن اللاعب وصل إلى مقر التدريبات اليوم حاملًا حقيبته، معتقدًا أنه ضمن قائمة المباراة، قبل أن يفاجأ بقرار الجهاز الفني باستبعاده، رغم جاهزيته الكاملة للمشاركة وفقًا لتقارير الجهاز الطبي.

وقام الجهاز الفني بإبلاغ اللاعب رسميًا بضرورة الانتظام في مران المستبعدين، المقرر إقامته غدًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا على ملعب الكلية الحربية.

ويعد شحاتة أحد العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، حيث ينتظر أن يعود للمشاركة تدريجيًا خلال المباريات المقبلة بعد اكتمال جاهزيته.