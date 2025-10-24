قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لأول مرة.. مهرجان الموسيقى العربية ينطلق دولياً.. حفلات لنجوم الطرب المصري في الإمارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

للمرة الأولى، يشهد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين انطلاقة إقليمية دولية مميزة، حيث تمتد فعالياته هذا العام خارج حدود مصر لتقام ثلاث حفلات موسيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع فعالياته السنوية في القاهرة، في خطوة تعكس مكانة المهرجان كجسر فني وثقافي يجمع الأشقاء العرب على أرض الطرب الأصيل.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على تعزيز الهوية العربية المشتركة، وتوطيد الروابط الثقافية والفنية بين الشعوب، إلى جانب تعزيز حضور الفنون المصرية والعربية في المحافل الإقليمية.

وتُقام الحفلات الثلاث بمشاركة نخبة من نجوم المهرجان، حيث يحيي الفنان الكبير هاني شاكر أمسية خاصة يقدم خلالها باقة من أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، فيما تقدم الفنانة ريهام عبد الحكيم سهرة غنائية تتضمن روائع كوكب الشرق أم كلثوم، فيما تقدم الفنانة مروة ناجي الليالي أمسية مخصصة لأجمل أغنيات النجمة وردة الجزائرية.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، إن امتداد مهرجان الموسيقى العربية خارج مصر يمثل تأكيدًا على الدور الريادي لمصر في قيادة الحركة الثقافية والفنية في الوطن العربي، مضيفًا أن هذه الخطوة تعكس عمق الروابط بين الشعوب العربية التي يجمعها وجدان موسيقي واحد، وتسهم في نشر رسالة الفن الراقي التي يتبناها المهرجان منذ انطلاقه.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن تنظيم هذه الحفلات في دولة الإمارات الشقيقة يأتي تتويجًا لمسيرة المهرجان الذي يُعد من أعرق وأهم الفعاليات الموسيقية في العالم العربي، مشيرًا إلى أن التجربة تمثل نموذجًا لتبادل الخبرات وتكامل الجهود الفنية بين المؤسسات الثقافية العربية.

وجدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية سنويًا، يُعد منبرًا للحفاظ على التراث الغنائي العربي الأصيل، ومنصة لإبراز المواهب والإبداعات الجديدة، ويواصل في نسخته الحالية ترسيخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات الموسيقية في المنطقة.

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية نطلاقة إقليمية دولية حدود مصر دولة الإمارات العربية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

ترشيحاتنا

زيت الطعام

بعد إضافة عبوة جديدة.. أسعار زيت الطعام والسلع التموينية في البطاقات

شهادات البنك الأهلي

ترقب واسع لسعر الفائدة.. ما مصير شهادات البنك الأهلي بعد اجتماع المركزي في نوفمبر؟

مرتبات ومعاشات الأشهر المتبقية

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات ومعاشات الأشهر المتبقية من 2025 رسميًا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد