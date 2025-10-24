احتفالية في نادي الزمالك لتكريم هاني العتال بتعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ| صور

احتفالية كبرى في نادي الزمالك لتكريم هاني العتال بعد تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

شهدت أروقة نادي الزمالك مساء أمس احتفالية مميزة نظمها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لتكريم الأستاذ هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة النادي السابق، بمناسبة صدور قرار تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ المصري ضمن قائمة الأعضاء الذين نالوا ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لتاريخه وخدماته في المجالات الاجتماعية والرياضية.

جاءت الاحتفالية وسط أجواء يسودها الفخر والانتماء لنادي الزمالك، حيث حرص عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، ورموز النادي، وأعضاء سابقين في مجالس الإدارة على الحضور لتقديم التهنئة للعتال، تقديرًا لمسيرته الطويلة بالعطاء داخل القلعة البيضاء، ومواقفه التي اتسمت دائمًا بالاحترام والعمل من أجل مصلحة النادي دون انحياز.

وشهدت الاحتفالية كلمات مؤثرة من عدد من الحضور الذين أشادوا بشخصية العتال وتاريخه المشرف، سواء في العمل العام أو داخل نادي الزمالك، مؤكدين أنه يعد نموذجًا للانتماء الحقيقي للنادي، ورمزًا لجيل من الشباب الزملكاوي الواعي الذي يؤمن بدور النادي المجتمعي والوطني.

وأعرب هاني العتال عن امتنانه العميق لهذه اللفتة الكريمة من أعضاء نادي الزمالك، مؤكدًا أن هذا التكريم يحمل له قيمة خاصة لأنه جاء من بيته الأول الذي تربى فيه على قيم الوفاء والانتماء والإخلاص.

وأشار العتال إلى أن تعيينه في مجلس الشيوخ يمثل ثقة غالية من القيادة السياسية، معتبرًا أن هذا الاختيار تشريف ومسؤولية وطنية كبيرة سيعمل على أن يكون عند مستواها، من خلال المشاركة الفاعلة في دعم جهود الدولة المصرية في ملفات التنمية، وتمكين الشباب، وتعزيز الدور المجتمعي للمؤسسات الرياضية والاجتماعية.