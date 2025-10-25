مصعد خاص لتسهيل حركة طلاب ألسن عين شمس ذوي الهمم بـ مبنى الكلية

استمرارًا لاهتمام كلية الألسن بجامعة عين شمس بأبنائها من ذوي الهمم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التمكين والإتاحة ودمجهم في المجتمع، ووفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم،

اتخذت الكلية مجموعة من الإجراءات التي تُجسّد حرصها الحقيقي على دعم وتمكين طلابها من ذوي الهمم، من أبرزها:

تخصيص شباك خاص بشؤون الطلاب لتيسير جميع معاملاتهم.

توفير مصعد خاص لتسهيل حركتهم داخل مباني الكلية.

تخصيص أماكن لسيارات ذوي الهمم داخل الحرم الجامعي.



وذلك في إطار حرص الجامعة الدائم على تمكين أبنائها من ذوي الهمم، ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع الأكاديمي.



وأكدت أالدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بأبنائها من ذوي الهمم، وتعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم، بما يضمن لهم فرصًا متكافئة في التعليم والمشاركة الطلابية.



وأضافت أن دعم ذوي الهمم يمثل أولوية أساسية في استراتيجية الكلية، تنفيذًا لرؤية جامعة عين شمس ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تُعلي من قيم المساواة وتمكين جميع فئات المجتمع.