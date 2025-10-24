جامعة عين شمس تستضيف مبادرة "صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي "

تستضيف جامعة عين شمس مبادرة " صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي " ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة والتى تستمر حتى ٢٣من أكتوبر الجارى بجوار مبنى الشبكات بالحرم الرئيسى "١".

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى الرائد لجامعة عين شمس والتعاون مع مؤسسات الدولة تم التعاون مع وزارة الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



حيث تفقدت أ.د. غادة فاروق و أ.د. هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع و تنمية البيئة أعمال وحدات المبادرة والتى تضم وحدة الكشف المبكر عن سرطان الثدي و وحدة الكشف المبكر عن أمراض السرطان (القولون والبروستاتا) و وحدة الكشف عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوى .



وتحدثت أ.د. غادة فاروق حول أهمية هذة المبادرة في الكشف المبكر عن الأمراض والعلاج فى دعم صحة المرأة في الكشف المبكر عن أمراض مثل أورام الثدي والأمراض غير السارية، وتقديم العلاج المجاني عند الحاجة وكذلك نشر الوعي بالصحى من خلال هذه المبادرات يساعد في الوقاية من الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكري، كما تساهم في رفع الوعي بأهمية الفحوصات الدورية، وتحسين جودة الحياة بشكل عام.



وتأتى استضافة المبادرة تحت إشراف وتنسيق أ.د تامر مدكور رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ود.مروة علي مدير عام منطقه عين شمس الطبية ود.ميادة سلامه مدير إدارة المبادرات بمنطقه عين شمس الطبية و اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع.