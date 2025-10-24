الوادي الجديد تستضيف فعاليات معرض EGY AGRI فى نسخته الثانية بحضور وفد من الوزراء

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تنظيم فعاليات النسخة الثانية لمعرض الوادي الجديد الزراعي "EGY AGRI" تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وبحضور وفد وزاري يضم وزراء الزراعة والتموين، وعدد من المحافظين، وممثلي المراكز البحثية والقطاع الخاص، والذى يقام فى أرض المعارض - مدينة الخارجة خلال الفترة من 25 - 26 أكتوبر 2025

وتضم الفعاليات إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة 100 مليون شجرة شمال مدينة الخارجة - أمام مطار الخارجة وتفقد عدد من المواقع الخدمية وحضور فعاليات المعرض الزراعى الدولى فى نسخته الثانية والذى يشمل عدد من الفعاليات منها تنفيذ عدد من الجلسات البحثية المتخصصة يحاضر فيها أساتذة متخصصون لاستعراض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الزراعى وتقنيات الرى الحديث.