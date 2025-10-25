قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية2025 ..الشروط والأوراق المطلوبة
فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون
البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية
نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها
عمرو أديب لـ الأهلي: أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟
منال سلامة: شقيقي شريف كان يحلم بأن يصبح مدير تصوير.. فيديو
فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
تعرف على موعد فتح كوبرى الأزهر أمام حركة السيارات
الزمالك يحدد موعد سفره إلى الإمارات ويستفسر عن موقف دونجا في السوبر
عبد المسيح عن فيلم الحياة بعد سهام: استغرق 10 سنوات منذ وفاة والدتي

المخرج نمير عبد المسيح أثناء التصوير
محمد شحتة

كشف المخرج نمير عبد المسيح، أن فيلمه التسجيلي "الحياة بعد سهام" استغرق نحو عشر سنوات في إعداده، بداية من عام 2015 وحتى قبل شهرين فقط من الآن في عام 2025، قائلًا: "مشوار طويل مليء بالمشاعر الصعبة، حيث بدأت العمل عليه بعد وفاة والدتي التي شاركتني أول أفلامي (أنا والعذراء والأقباط)، وكنت سعيدًا بذلك".

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة، قائلًا: "كنا ننوي أن نقدم تجربة أخرى بعد نجاح الفيلم الأول، إلا أن مرض السرطان داهمها، وكنت أثناء مرضها أقول لها إننا سنعمل فيلمًا ثانيًا سويًا، لأني كنت متخيل أن السينما هتمنعها من الموت، حتى صدمت بوفاتها، وأخذت قرار صناعة الفيلم في نفس يوم رحيلها".

وأضاف: "مدير التصوير قال لي: كيف ستقوم بعمل فيلم معها وهي ماتت؟ قلت له: معرفش، هعمله. ومن هنا جاءت الفكرة: كيف نجعل من الناس اللي بنحبهم ورحلوا موجودين معنا بطريقة ما؟ فاستخدمت السينما كوسيلة لتحقيق ذلك".

وأوضح: "الفيلم قريب من روح فيلم (حدوتة مصرية) ليوسف شاهين، حيث يروي أحداثًا تعود إلى 75 سنة، عندما وُلد والدي ووالدتي في الصعيد، ثم هاجرا إلى فرنسا، وهناك وُلدت أنا".

وشدّد: "أنا صحيح فرنسي، لكني مصري، ووالدي ووالدتي ظلا مصريين حتى بعد الهجرة لفرنسا ، ولم يتخلّيا عن مصريتهما حتى وإن دُفنا هناك، وأنا أيضًا مصري، علشان كده حبيت أروي القصة والحدوتة المصرية دي".

المخرج نمير عبد المسيح الحياة بعد سهام التصوير السينما السرطان

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

