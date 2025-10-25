قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
لحضور اللاعب بشخصه.. تأجيل محاكمة رمضان صبحي لجلسة 22 نوفمبر
اقتصاد

"جيه بي مورجان" يسمح باستخدام بتكوين وإيثريوم كضمان للقروض

وكالات

يُخطط مصرف الاستثمار العالمي "جيه بي مورجان تشيس" السماح للعملاء المؤسساتيين باستخدام حيازاتهم من "بتكوين" و"إيثريوم" بمثابة ضمان للحصول على القروض بحلول نهاية العام، في خطوة تُعمّق بشكل كبير اندماج "وول ستريت" مع سوق العملات المشفرة.

وسيُقدّم هذا البرنامج على مستوى العالم، ويعتمد على طرف ثالث لحماية الرموز المرهونة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ويأتي ذلك بعد خطوة سابقة اتخذها "جيه بي مورغان" لقبول صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة بمثابة ضمان. ورفض متحدث باسم "جيه بي مورغان" التعليق.

يُظهر هذا التوسع مدى السرعة التي تُدمَج بها العملات المشفرة في جوهر النظام المالي. ومع صعود بتكوين هذا العام وتخفيف إدارة ترمب العقبات التنظيمية، بدأت البنوك الكبرى في دمج الأصول الرقمية بشكل أعمق في نظام الإقراض.

اقرأ أيضاً: بين الملاذ الآمن والمضاربة.. هكذا ترى الأسواق مستقبل بتكوين

جيه بي مورغان والموقف من العملات المشفرة

بالنسبة لـ"جيه بي مورغان"، تمثل هذه الخطوة تحولاً رمزياً وعملياً في الوقت ذاته: البنك الذي وصف رئيسه التنفيذي، جيمي ديمون، بتكوين سابقاً بأنها "احتيال مبالغ فيه" أو "عملة لا قيمة حقيقية لها، وهي مجرد موضة"، لم يعد يعتبر العملات المشفرة مراهنة هامشية. بل ستُستخدم الآن بمثابة ضمان للقروض، تماماً كما هو الحال مع الأسهم والسندات والذهب وغيرها من الأصول الأخرى المألوفة.

في الآونة الأخيرة، خفّف ديمون من موقفه بعض الشيء، مع حفاظه على بعض الشكوك. وقال خلال المؤتمر الذي عقده "جيه بي مورغان" مع المستثمرين في مايو: "التدخين ليس جيداً أو مناسباً، ولكن أدافع عن حقكم في التدخين. وبالمثل، أدافع عن حقكم في شراء بتكوين، افعلوا ما تشاؤون".

لا يُعدّ "جيه بي مورغان" البنك الوحيد في "وول ستريت" الذي يتعمق مؤخراً في الأصول الرقمية، إذ ساعد الموقف الداعم للعملات المشفرة لإدارة دونالد ترمب وتخفيف القيود التنظيمية البنوك على التعود بشكل أكبر على المخاطر المرتبطة بهذه الأصول.

جيه بي مورجان بتكوين إيثريوم العملات المشفرة العملات

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

وفد منظمة Africa CDC

الصحة: فاكسيرا تدعم برنامج زمالة تصنيع اللقاحات لمنظمة Africa CDC

البابا تواضروس

البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعان الأنبا أنطونيوس مرقس

جولة وزيرة التنمية المحلية

وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان مشروع الإنتاج الحيواني ومجمع تمور الوادي الجديد

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

