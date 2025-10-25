قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025
عصمت: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي
تدريب 30 موظف بسيوة على كيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان

ايمن محمود

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات البرنامج التدريبي "حول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك بحضور محمد بكر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة سيوة واحمد علي باغي سكرتير عام المركز وامل عوض مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة مطروح والذي عُقد على مدار يومين بمكتبة مصر العامة بسيوة وذلك في إطار جهود المجلس لنشر الثقافة الحقوقية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على نشر الوعي الحقوقي، والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بكفاءة وفاعلية.

شارك في الدورة التدريبية 30 متدربًا ومتدربة من ديوان مجلس مدينة سيوة ، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة ،و الشباب والرياضة ، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في إطار حرص وحدة حقوق الإنسان بمحافظة مطروح على تنمية وبناء قدرات العاملين بها، بما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تناولت من خلالها الأسس النظرية والعملية لحقوق الإنسان، بما في ذلك نشأتها ومصادرها الوطنية والدولية، وآليات تلقي ومتابعة الشكاوى، ودور المجلس في متابعة القوانين والسياسات العامة ذات الصلة،والارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة وفي نهاية ختام الدورة تم تسليم شهادات تقدير للسادة المشاركين لدورهم الفعال و الإيجابي و استفادتهم من الفعاليات المقامة خلال الدورة

كما أهدى الاستاذ محمد بكر نائب رئيس المركز هدايا تذكارية من الخامات البيئية والتراثة للواحة الي السادة المدربين من المجلس القومي لحقوق الانسان .

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

