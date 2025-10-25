تدريب 30 موظف بسيوة على كيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات البرنامج التدريبي "حول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك بحضور محمد بكر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة سيوة واحمد علي باغي سكرتير عام المركز وامل عوض مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة مطروح والذي عُقد على مدار يومين بمكتبة مصر العامة بسيوة وذلك في إطار جهود المجلس لنشر الثقافة الحقوقية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على نشر الوعي الحقوقي، والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بكفاءة وفاعلية.

شارك في الدورة التدريبية 30 متدربًا ومتدربة من ديوان مجلس مدينة سيوة ، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة ،و الشباب والرياضة ، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في إطار حرص وحدة حقوق الإنسان بمحافظة مطروح على تنمية وبناء قدرات العاملين بها، بما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تناولت من خلالها الأسس النظرية والعملية لحقوق الإنسان، بما في ذلك نشأتها ومصادرها الوطنية والدولية، وآليات تلقي ومتابعة الشكاوى، ودور المجلس في متابعة القوانين والسياسات العامة ذات الصلة،والارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة وفي نهاية ختام الدورة تم تسليم شهادات تقدير للسادة المشاركين لدورهم الفعال و الإيجابي و استفادتهم من الفعاليات المقامة خلال الدورة

كما أهدى الاستاذ محمد بكر نائب رئيس المركز هدايا تذكارية من الخامات البيئية والتراثة للواحة الي السادة المدربين من المجلس القومي لحقوق الانسان .