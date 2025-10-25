صيانة شبكات الصرف وإحلال جزئي بخط مياه في كفر الشيخ| صور

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أعمال صيانة في شبكات الصرف الصحي فضلاً عن إحلال جزئي في خط مياه رئيس، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

جاءت هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

شملت الأعمال، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إحلال وتجديد جزء من خط مياه رئيسي بقطر 12 بوصة بشارع الدلتا (وامتداد كوبري عتريس)، بهدف تحسين كفاءة ضخ المياه.

وتم التعامل الفوري مع مشاكل الصرف الصحي في أماكن متفرقة من المدينة، استجابةً لبلاغات وشكاوى المواطنين، وجرى إصلاح الأعطال وتغيير عدد من أغطية الصرف الصحي المتهالكة والتالفة.