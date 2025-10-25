120 لجنة بيطرية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية بكفر الشيخ.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم "السبت"، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة مدير عام الطب البيطري.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الحملة تعد واحدة من المبادرات القومية المهمة التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الحملة لحماية الثروة الحيوانية، من خلال توفير كافة الإمكانات اللازمة وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية.

وجه محافظ كفرالشيخ بمواصلة جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملة بكفاءة، وتقديم كافة التيسيرات لمربي الماشية بمختلف القرى، إلى جانب تنفيذ خطة التحصينات الدورية للحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين، ورفع كفاءة الأداء البيطري على مستوى المحافظة.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة تُنفذ من خلال 120 لجنة بيطرية وقائية موزعة على مستوى المحافظة، ومجهزة بكافة المستلزمات من لقاحات وأدوات ووسائل الترقيم والتسجيل، فضلًا عن فرق الإرشاد والتوعية التي تعمل على رفع وعي المربين بأهمية التحصين، وتذليل أي عقبات تضمن نجاح فعاليات الحملة.

كما ناشدت مديرية الطب البيطري جميع مربي الماشية بسرعة التوجه إلى اللجان البيطرية المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتحصين الحيوانات، حفاظًا على الثروة الحيوانية، وضمانًا لصحة المواطنين وسلامة الغذاء.