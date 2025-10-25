محافظ كفر الشيخ يشدد على تنفيذ أعمال الرصف طبقًا للمواصفات.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بطريق قرية أبو الجدايل بمركز قلين، على مساحة 9 آلاف م² وبتكلفة 12 مليون جنيه.

وقال المحافظ: تُجرى حاليًا أعمال رش طبقة التشريب (MCO) تمهيدًا لوضع الطبقة الأسفلتية السطحية، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت إشراف أحمد عبد الواحد رئيس مركز ومدينة قلين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال الجارية تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بمراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في تيسير حركة المرور وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية، واستمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد.